Пермский район, Пермский край, 8 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор в отношении сотрудника Госавтоинспекции. Он признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в СУ СКР по региону.

МВД.РФ ДПС

Установлено, в Пермском районе 16 октября 2021 года инспектор ДПС использовал служебное положение для незаконного сбора информации из базы данных правоохранительных органов о дате рождения, месте регистрации, паспортных данных, водительском удостоверении пермяка. Сведения полицейский предоставил по просьбе своему приятелю. Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд назначил автоинспектору 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.