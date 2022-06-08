Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 07:41 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края 8 июня известила об окончании расследования уголовного дела в отношении троих жителей Петровск-Забайкальского, похитивших сироту и целью вымогательства.

Похищение Clker-Free-Vector-Images

По данным следствия, злоумышленники решили похитить денежные накопления выпускника Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство». В этих целях с ноября 2019 г. по март 2022 г. они лично, а также путем звонков по телефону и сообщений в социальных сетях угрожали вывезти сироту в лес и применить к нему насилие, требуя передать 200 тыс. рублей, а затем переводить им ежемесячно по 10 тыс. рублей со своей стипендии в период обучения в училище в с. Красный Чикой Забайкальского края.

В конце марта 2022 года двое из них похитили потерпевшего и вывезли его в г. Петровск-Забайкальский, где незаконно лишили свободы и содержали в квартире своих знакомых. Во время сопровождения в кредитное учреждение для снятия денег сирота смог убежать от похитителей и обратиться в правоохранительные органы.

По возбужденному уголовному делу подозреваемые незамедлительно задержаны, в настоящее время они находятся под стражей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края.

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По данным следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемая частями получала от опекунов взятки в виде денег, а также ювелирных изделий. Мзда предназначалась за беспрепятственное принятие должностным лицом отчетов о хранении и использовании имущества подопечных без контроля полноты и целевого использования опекунами денежных средств, представленных в виде пенсии по потере кормильца и зачисляемой на универсальные счета опекаемых

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