Омск, , 07:40 — REGNUM В городе Омске вынесен приговор по уголовному делу о семи фактах мошенничества, совершённых в отношении пенсионеров. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в прокуратуре Омской области.

В наручниках (сс) KlausHausmann

Приговор 44-летней жительнице Крыма вынес Кировский районный суд Омска. Установлено, что с 12 по 14 октября 2021 года женщина по предварительному сговору с неустановленными лицами звонила пожилым жителям Омска.

По телефону злоумышленники представлялись сотрудниками Пенсионного фонда. Они врали пенсионерам о проведении «денежной реформы» и необходимости обмена денег. Для этого «сотрудник» обещал лично прийти к пожилым омичам.

Фигурантка уголовного дела посещала стариков по месту их жительства. Она использовала парики и яркую одежду. Женщина представлялась сотрудником, которому поручено произвести обмен денежных купюр. Получив от потерпевших деньги, злоумышленница покидала квартиры.

В результате у семерых пенсионеров было похищено более 2 млн рублей.

В день совершения последнего преступления женщина планировала уехать из Омска, однако её задержали сотрудники полиции. При ней находились похищенные деньги, которые впоследствии вернули потерпевшим.

Фигурантка полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дело против соучастников преступлений выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года мошенники обманули жителей Хакасии на 102,2 млн рублей.

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