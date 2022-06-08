Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Вопросы о двойных стандартах политики США оставил без ответа госсекретарь Соединённых Штатов Энтон Блинкен в ходе дискуссии на тему приверженности «журналистской свободе» в штате Аризона. Трансляцию мероприятия вёл 76 июня Госдеп США.

Тони Блинкен U.S. State Department

Дискуссия была организована в рамках Саммита Америк университетом штата Аризона. Одна из участниц мероприятия задала Блинкену вопрос о смерти работавшего на газету The Washington Post журналиста Джамаля Хашкаджи и о гибели журналистки катарского спутникового телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Вопрос был о том, почему Белый дом не привлекает к ответственности за гибель журналистов Саудовскую Аравию и Израиль, накладывая при этом санкции на другие страны.

Блинкен оставил без внимания случай с гибелью Хашкаджи, а по поводу Абу Акле ответил кратко, что Вашингтон ждёт результатов расследования и будет следовать за фактами.

Второй вопрос касался отказа пригласить на Саммит Америк делегаций из Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, так как правительства этих стран США считает недостаточно демократичными. Блинкену указали, что на Саммит был при этом приглашён премьер-министр Гаити Ариэль Анри, который остался у власти, проигнорировав требование Сената. Кроме того, Анри подозревался в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.

Отвечая на этот вопрос, Блинкен снова повторил фразу о том, что США будут следовать за фактами, «куда бы они ни привели».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригласил главу МИД Косово Донику Гервалу-Шварц на заседание Саммита Америк в Лос-Анджелесе.

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