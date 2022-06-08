Южно-Сахалинск, , 07:38 — REGNUM На Сахалине иностранцев дважды поймали на реке Урюм — в первый раз они отделались административным штрафом, так как ещё не приступили к вылову рыбы запрещённым орудием лова — бреднями, а во второй раз правоохранители застали их уже с уловом, поэтому было заведено уголовное дело, сообщили в телеграм-канале областного УМВД.

Сима Алексей Лукашевич

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31 мая за подготовкой к незаконной рыбалке полицейские застали 14 иностранцев. После составления административных протоколов с ними провели разъяснительную работу и предупредили об уголовной ответственности.

Но это не остановило иностранцев в желании порыбачить. Через несколько дней местные жители сообщили в полицию, что два иностранца вновь собираются ловить рыбу на реке Урюм.

Полицейские и росгвардейцы задержали двух злоумышленников 1998 и 2001 годов рождения. Они успели при помощи закидного бредня поймать 12 хвостов симы и 929 — корюшки азиатской зубастой. Ущерб составил более 174 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргаяшском районе Челябинской области четверо граждан задержаны за незаконный вылов почти тонны рыбы.