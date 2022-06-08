Куала-Лумпур, , 07:36 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, жертвами осложнений COVID-19 на малайзийской территории стали 35 699 человек. Также за минувшие сутки в стране подтвердили еще 1 128 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 4 517 447 носителей коронавируса нового типа. При этом к 8 июня выздоровели и выписались из медучреждений уже 4 460 546 человек.

В настоящее время на малайзийской территории числится 21 202 активных случая заболевания COVID-19. При этом 25 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 12 нуждаются в кислородной поддержке. Отмечается, что к настоящему времени в Малайзии прошли курс ревакцинации против коронавирусной инфекции не менее 49,3% жителей.