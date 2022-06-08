Лысьва, Пермский край, 8 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В детских садах и школах Пермского края детей кормили маслом сомнительного качества. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Пермскому краю, Кировской области и Удмуртии.

Science.mju.ac.th Масло

Выяснилось, что в детски сады города Лысьвы и ЗАТО «Звёздный» поставляли сливочное масло от московского производителя. Для изготовления продукта использовали сырье, полученное от молочного предприятия без подтверждающих документов.

Кроме того, в одну из школ Соликамска было поставлено сливочное масло, которое было изготовлено из топлёного масла. Специалисты обратили внимание, что такое фактически невозможно, поскольку топленое масло получается в результате топления сливочного масла, а не наоборот, информирует издание business-class. su.

Фантомный молочный цех и производитель масла неизвестного происхождения исключены из специализированных реестров.