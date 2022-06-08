Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Председатель Грузинского парламента Шалва Папуашвили в письме председателю Европарламента Роберте Метсоле потребовал немедленного предоставления Грузии статус кандидата в члены Европейского сюза, сообщает 7 июня parliament. ge.

Флаги ЕС Thijs ter Haar

В письме Папуашвили обратил внимание на то, что 8 июня в Европарламенте запланированы дебаты по Грузии и призывает европарламентариев помнить о «впечатляющем прогрессе, которого независимые СМИ добились в демократических преобразованиях Грузии за последнее десятилетие».

Папушвили заявил, что Грузия подала заявку на вступление в ЕС три месяца назад и поэтому ни с каким-либо другим политическим событием она так эмоционально не связана, как с её заявкой на членство в ЕС и ожидаемой реакцией государств-членов ЕС. По словам Папуашвили, «девять из десяти грузин твёрдо убеждены, что ЕС является семейным и историческим конечным пунктом назначения грузинского народа».

Спикер грузинского парламента утверждает, что ещё до обретения Грузией независимости, в результате многолетней общественной борьбы против коммунизма и «советского гнёта» Европа стала культурным и политическим символом и вектором грузинского национально-освободительного движения, и призывы к европейской и евроатлантической интеграции «преобладали в национальном дискурсе по сравнению со всеми другими альтернативами».

Папуашвили считает, что между любым грузинским правительством и оппозицией не существовало расхождений относительно европейских и евроатлантических устремлений, и поэтому у Грузии есть право быть кандидатом в члены ЕС.

«Мы строим мир и безопасность вместе с Европой. За последнее десятилетие Грузия зарекомендовала себя как ценный и надежный партнер благодаря своей ответственной внешней политике и политике безопасности, которые способствовали поддержанию стабильности на Кавказе и в регионе в целом», — сказал Папуашвили.

По мнению спикера парламента, Грузия по сравнению с ближайшими странами-кандидатами, Молдавией и Украиной, опережает их по всем трём компонентам соглашения об ассоциации — политическому диалогу, соглашению о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и экономическому сотрудничеству.

«Грузия сделала свой шаг. Теперь очередь за ЕС. Учитывая нынешнее геополитическое давление, ЕС должен немедленно предоставить Грузии статус кандидата… Мы с нетерпением ожидаем такой поддержки», — заявил Папуашвили.

Напомним, что Грузия подала официальную заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.