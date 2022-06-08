Омск, , 07:27 — REGNUM Житель Омска осуждён за избиение соседа. Причиной конфликта стал домашний кот. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в прокуратуре Омской области.

Кот Jamesington

Мировой суд вынес приговор 34-летнему ранее не судимому омичу. Он признан виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека»).

Установлено, что 27 октября 2021 года омич поссорился с соседом. В подъезде многоквартирного дома он дважды ударил его кулаком в лицо. Пострадавший получил закрытый перелом правой скуловой дуги со смещением отломков.

По данным ведомства, мужчины выясняли отношения из-за кота омича, забежавшего в квартиру потерпевшего и напугавшего его маленького ребёнка.

В судебном заседании омич вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Также он не может выезжать за пределы Омска и менять место жительства без специального согласия.

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