Топчиха, Алтайский край, 8 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 8 июня известила об окончании расследования уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, похитивших 400 тонн пшеницы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

По данным следствия, в 2020-2011 годах на территории Алтайского края действовала организованная группа. Ее участники осуществляли перевозку на грузовых автомобилях вверенной им сельхозпродукции — зерна от различных поставщиков Алтайского края на предприятие по его переработке.

По пути следования обвиняемые заезжали в специально приисканные склады, где ссыпали часть продукции, после чего оставшуюся ее часть доставляли собственнику.

Один из соучастников, работающий на предприятии — получателе груза, производил манипуляции с весовым оборудованием. Вследствие чего происходило завышение веса поступившего зерна.

Таким образом было похищено более 400 тонн пшеницы, предприятию причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Топчихинский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.