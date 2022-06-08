Пермь, , 07:24 — REGNUM В Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании свыше 222 млн рублей. Его фигуранткой является сотрудница УФССП по региону, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд Kakprosto.ru

Судебного пристава обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемая в период с 2017 по 2018 годы на основании фиктивных документов возбуждала исполнительные производства, по которым совершала незаконные исполнительные действия. В результате её противоправных действий было обналичено свыше 164 млн рублей. Женщина входила в состав преступной группы. Всего ее участниками через лицевой счет Управления ФССП незаконно обналичено более 222 млн рублей.

Судебный пристав заключила досудебное соглашение со следствием. Её дело выделено в отдельное производство. Материалы направлены в суд.