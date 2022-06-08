Тегеран, 8 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 7 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и министр внутренних дел Ирака Осман аль-Ганми на встрече в Тегеране обсудили пути укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

В своем личном аккаунте в Twitter иранский министр сообщил, что на встрече он и аль-Ганми говорили о способах борьбы с пыльной бурей, а также об отмене ограничений для иранцев, въезжающих в Ирак для проведения ритуала Арбаин.

Оба министра также подчеркнули необходимость поддержания стабильности и безопасности путём сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Аль-Ганми также встретился со своим иранским коллегой Ахмадом Вахиди. В ходе переговоров стороны подписали два меморандума о безопасности и паломничестве.

Иракский представитель сообщил журналистам, что на состоявшейся встрече с его иранским коллегой обсуждались вопросы безопасности общих границ двух стран, незаконного пересечения границы, незаконного оборота наркотиков и торговли людьми, а также многие другие вопросы.