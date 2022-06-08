Тегеран, 8 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 7 министр энергетики Ирана Али-Акбар Меграбян на встрече с вице-президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым призвал к расширению двустороннего сотрудничества в области энергетики. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В кулуарах второй конференции «Международное десятилетие действий, вода для устойчивого развития» в Таджикистане Меграбян встретился и провел переговоры с Бердымухамедовым.

В ходе встречи обе стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Ираном и Туркменистаном и призвали к расширению взаимодействия на долгосрочный период. Стороны также рассмотрели различные пути взаимного сотрудничества в области энергетики.

Меграбян отметил, что оптимизация водопользования и защита окружающей среды могут стать основой для дальнейшего взаимодействия.

«В последние годы Иран проводил различные встречи с соседними странами и пытался перевести проблемы, связанные с общими источниками воды, в русло юридически-технических переговоров и соглашений и избежать политизации», — подчеркнул министр энергетики.