Тегеран, 8 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 7 июня министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что объем годовой торговли между Ираном и Россией достигнет 40 миллиардов долларов в течение следующих полутора лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Овджи выступил с речью по случаю Национального дня России. Министр заявил, что банковские проекты, которые должны быть реализованы Россией, Китаем и Ираном, в ближайшем будущем положат конец доминированию доллара.

Отметив, что Иран и Россия являются двумя основными поставщиками нефти и газа в мире, он подчеркнул, что игра мировых держав с этими двумя странами может обернуться серьезной угрозой мировой энергетической безопасности.

«Зависимость Европы от энергоносителей — это не игра, ее нельзя легко компенсировать», — сказал Овджи, отметив, что игра, которую начали США, не идет на пользу другим государствам мира.