Тегеран, , 09:17 — REGNUM 7 июня министр внутренних дел Ирака Осман аль-Ганми заявил, что Тегеран и Багдад подписали два меморандума о безопасности и постепенно отменят визовые требования для граждан двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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После встречи с министром внутренних дел Ирана Ахмадом Вахиди иракский представитель сообщил журналистам, что на прошедшей встрече обсуждались вопросы безопасности общих границ двух стран, незаконного пересечения границы, незаконного оборота наркотиков и торговли людьми, а также многие другие вопросы.

Аль-Ганми отметил, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на путешественников, однако в настоящее время беспрепятственно осуществляются пассажирские рейсы между двумя странами.

Он подчеркнул: «Вчера перед визитом в Тегеран я получил соглашение от иракского правительства и премьер-министра страны о том, что 2000 иранских паломников могут въехать в Ирак через границу по программе безвизового въезда».

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, в свою очередь, ссылаясь на встречу с иракским коллегой, отметил: «Мы говорили о расширении двусторонних связей, пограничных вопросах и облегчении визовых ограничений для иранских и иракских путешественников».