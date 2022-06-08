Хабаровск, 8 июня, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с 11 июня отменяется ряд коронавирусных ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, отменены ограничения по заполняемости залов в развлекательных и спортивных учреждениях. Снимается требование на проведение мероприятий с числом участников не более 1000 человек, на работу ночных клубов и заведений общепита с часу ночи до шести часов утра.

Пассажирам, вылетающим на север, не нужно предъявлять тест на коронавирус (кроме вахтовиков). Пока масочный режим сохраняется в больницах, стационарных учреждениях соцобслуживания, садах и в школах во время «утреннего фильтра» детей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение о смягчении коронавирусных ограничений — обязательное ношение масок отменили, но не везде.