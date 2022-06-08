Южно-Сахалинск, , 07:16 — REGNUM На Сахалине сотрудники полиции составили в отношении 13 жителей протоколы об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили 8 июня в телеграм-канале областного УМВД.

Штраф Fas.gov.ru

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Сотрудники полиции выявили и пресекли 19 правонарушений по дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

Судом уже рассмотрены дела в отношении 12 жителей Сахалина. Все они признаны виновными, назначены штрафы от 30 до 35 тыс. рублей. Ещё два административных дела рассмотрит корсаковский суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Когалыме (ХМАО) 56-летний местный житель привлечён к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.