Якутск, 8 июня 2022, 07:18 — REGNUM В столице Якутии мужчину наказали штрафом за нарушение покоя соседей в ночное время. С горожанина взыскали 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
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Обратившийся в суд мужчина сдавал квартиру посуточно. Протокол в отношении нарушителя тишины составляла юрисконсульт управы Губинского округа, она поддерживала его в суде.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на введение на федеральном уровне наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.