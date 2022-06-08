Якутск, 8 июня, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В столице Якутии мужчину наказали штрафом за нарушение покоя соседей в ночное время. С горожанина взыскали 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

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Обратившийся в суд мужчина сдавал квартиру посуточно. Протокол в отношении нарушителя тишины составляла юрисконсульт управы Губинского округа, она поддерживала его в суде.

«Сначала собственник нами был оштрафован на 5 000 рублей, а теперь дополнительно судом на 20 000 рублей. Это первый случай в республике, когда взыскали моральный вред за нарушение тишины и покоя граждан», — подчеркнул председатель административной комиссии Якутска Феликс Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на введение на федеральном уровне наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.