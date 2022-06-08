Тегеран, , 08:33 — REGNUM Соединенные Штаты утверждают, что продолжают усилия по возвращению к иранской ядерной сделке 2015 года, несмотря на антииранскую резолюцию, выдвинутую Германией, Великобританией и Францией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 июня.

Нед Прайс U.S. Department of State

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс обратился к журналистам по поводу недавнего доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что США делятся многими данными с ядерным надзорным органом ООН.

Отметив, что оценка, сделанная генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, аналогична оценкам Соединенных Штатов, он заявил, что после реализации ядерной сделки сроки производства ядерной бомбы, которые в 2018 году оценивались в 12 месяцев, сократились до недели или меньше.

Он также сообщил, что оценки постоянно обновляются, подчеркнув, что до тех пор, пока взаимное соблюдение СВПД не приведет к обретению преимуществ в области нераспространения, США будут пытаться проложить путь для взаимного возвращения к ядерному соглашению.

«США не будут ждать, пока Иран превратится в ядерное государство», — заявил он, отметив, что Вашингтон будет координировать свои действия с союзниками в этом отношении.

Отвечая на вопрос об изменении политики Соединенных Штатов в отношении Ирана и Северной Кореи, Прайс сообщил, что иранская ядерная программа была ограничена и контролировалась до 2018 года, однако решение администрации Трампа выйти из СВПД отменило ядерные ограничения.