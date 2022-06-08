Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Письмо с предложением осудить действия российского лидера Владимира Путина получил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом дипломат рассказал в эфире «Первого канала».

Анатолий Антонов Mil.ru

«Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — добавил он.

Антонов отметил, что российская дипмиссия уже потребовала объяснений от Госдепа США за рассылку подобных писем. Также, по словам посла, возле здания российского дипломатического представительства в Вашингтоне людям раздают карточки с контактами сотрудников американских спецслужб и предлагают с ними пообщаться. Кроме того, американские СМИ призывают российских военнослужащих и госслужащих предать Родину.

«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — подчеркнул Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о дискриминации российских журналистов в Соединенных Штатах. По его словам, работники российских СМИ сталкиваются с прямыми запретами на вещание и публикации.