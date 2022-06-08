Тегеран, , 09:55 — REGNUM 7 июня министр энергетики Ирана Али-Акбар Меграбян заявил, что стратегия страны в отношении общих рек и водных источников заключается во взаимодействии с соседними странами в рамках двусторонних соглашений и дипломатического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Меграбян выступил с речью на конференции «Международное десятилетие действий. Вода для устойчивого развития» в Таджикистане.

Он отметил, что оптимизация водопользования и защита окружающей среды могут стать основой для дальнейшего взаимодействия.

«В последние годы Иран проводил различные встречи с соседними странами и пытался перевести проблемы, связанные с общими источниками воды, в русло юридически-технических переговоров и соглашений, а также избежать политизации», — подчеркнул министр энергетики.

Он также сообщил, что Иран обеспечил 100 процентов своего городского населения и 82 процента сельского населения здоровой питьевой водой, поскольку ещё с прошлого года в стране осуществляются крупные проекты водоснабжения для 10 000 деревень. Меграбян также отметил, что 53 процента населения Ирана, согласно международным стандартам, имеют доступ к канализационной сети.