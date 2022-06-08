Тегеран, 8 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. 7 июня официальные лица Ирана и Нигерии обсудили обмен торговыми делегациями, участие в выставках и упрощение торговых взаимодействий, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Генеральный директор африканского бюро Организации содействия торговле Ирана Мохаммад-Садег Ганнадзаде выступил с речью на шестой Ирано-нигерийской совместной комиссии, отметив, что Нигерия как ведущая экономика Африки является одним из самых ценных экономических партнеров Ирана.

Указав на тот факт, что обе страны имеют экономические, политические и культурные общие черты, а также являются государствами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), Ганнадзаде заявил: «Обе страны также являются членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), обладают богатыми запасами нефти и газа и владеют 15 процентами акций Исламского банка развития, однако их двусторонний экономический и торговый обмен оставляет желать лучшего».

Далее иранский чиновник сообщил, что статистика показывает, что объем торговых обменов между Нигерией и Ираном в прошлом году составил около 125 миллионов долларов, что кажется крошечной цифрой по сравнению с внешней торговлей какой-нибудь крупной страны в размере около 100 миллиардов долларов в год.