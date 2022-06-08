Тегеран, 8 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Нигерия является третьим торговым партнером Ирана в Африке, однако с учётом тёплых политических связей между Тегераном и Абуджей уровень двусторонних торговых связей не является благоприятным. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 7 июня.

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Объем двусторонней торговли увеличился с 5 миллионов долларов в 2019 году до 18 миллионов долларов в 2020 году и до более чем 130 миллионов долларов в 2021 году. Несмотря на 26-кратный рост, уровень торговли все еще не достиг потенциально возможного.

Делегация высокого уровня из Нигерии во главе с министром иностранных дел Зубайру Дада находится в Тегеране для участия в шестой Ирано-нигерийской совместной комиссии. Совместная комиссия, которая проводится после 7-летнего перерыва, является важной инициативой для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Транспорт является одним из наиболее значимых препятствий, ограничивающих торговлю Ирана с африканскими странами. Тем не менее, Иран уже начал переговоры с Нигерией в рамках усилий по решению этой проблемы.