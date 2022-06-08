Пермь, , 07:10 — REGNUM В Пермском крае 7 июня из-за ненастья произошло отключение электроэнергии в десяти муниципальных образованиях. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Без света остались одна школа и 5730 человек в 50 населённых пунктах. По состоянию на 18:00 по местному времени 7 июня электроснабжение восстановили в 1285 домах из 1996. Для ликвидации последствий привлекли 32 единицы техники и 93 человека личного состава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 июня в регионе бушевал ураган. В перми сильным ветром повалило деревья.

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