Пермь, 8 июня, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Пермском крае 7 июня из-за ненастья произошло отключение электроэнергии в десяти муниципальных образованиях. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Без света остались одна школа и 5730 человек в 50 населённых пунктах. По состоянию на 18:00 по местному времени 7 июня электроснабжение восстановили в 1285 домах из 1996. Для ликвидации последствий привлекли 32 единицы техники и 93 человека личного состава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 июня в регионе бушевал ураган. В перми сильным ветром повалило деревья.