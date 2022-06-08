Тегеран, , 11:30 — REGNUM Администрация иранского президента Ибрагима Раиси стремится усилить влияние Ирана на глобальное и региональное энергетические уравнения, активизируя энергетическую дипломатию с соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 июня.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Kremlin.ru

Когда Раиси вступил в должность в августе 2021 года, Иран имел незначительную долю на мировом энергетическом рынке из-за выхода США из знаковой ядерной сделки 2015 года, которая снимала международные санкции с Исламской Республики.

Тогда Тегеран возлагал все надежды на возобновление сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), путем переговоров с тремя европейскими подписантами, а также Китаем и Россией, чтобы заставить США присоединиться к сделке.

Президент Раиси, который во время предвыборных кампаний обещал не связывать средства к существованию иранского народа с судьбой СВПД, выполнил это обещание менее чем через год после вступления в должность.

В результате усилий администрации добыча и экспорт нефти в Иране, подтвержденные ОПЕК и международной статистикой, существенно увеличились, поскольку министерству нефти удалось увеличить добычу до более чем 3,8 млн баррелей в сутки в дополнение к увеличению экспорта сырой нефти и конденсата.

Администрация Раиси отдала приоритет энергетической дипломатии и начала обмен газом из Туркменистана в Азербайджанскую Республику в качестве первой меры в этой области.