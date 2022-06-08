Веллингтон, 8 июня, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Полиция застрелила мужчину, который взял в заложники людей в новозеландской столице Веллингтоне. Об этом сообщает пресс-служба местного полицейского управления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

«Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили вооруженного ножом мужчину, который угрожал женщине и маленькому ребенку, запершись с ними в одном из домов», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ребенку удалось выбраться из дома, однако мужчина продолжал удерживать женщину в заложниках. Переговоры с преступником не привели к результату, в связи с чем сотрудники полиции открыли огонь на поражение. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Женщина получила ранения, однако ей оказали помощь. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время район происшествия оцепили силовики. Ведется расследование причин и обстоятельств преступления.