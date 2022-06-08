Тегеран, , 08:37 — REGNUM Иран продолжал экспортировать более миллиона баррелей нефти в сутки в течение двух первых месяцев нового иранского календарного года (21 марта — 21 мая). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 июня.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство нефти Исламской Республики Иран объявило, что благодаря увеличению нефтяных доходов администрации президента Ибрагима Раиси впервые за последние годы не понадобилось занимать средства у Центрального банка Ирана (CBI) в первые два месяца года.

Министерство отреагировало на некоторые сообщения оппозиционных СМИ о снижении экспорта нефти, отметив, что увеличение или уменьшение объемов экспорта нефти в разное время зависит от конъюнктуры рынка и сезонных условий спроса и предложения.

«Коэффициент экспорта иранской нефти определяется для поддержания доли рынка с использованием методов торговли и соблюдения интересов страны на основе существующих правил», — заявило министерство.

«Иран преуспел в продаже нефти, в то время как страна находилась в условиях тотальной экономической войны, навязанной глобальным высокомерием, при этом персонал нефтяной промышленности прилагал значительные усилия, чтобы предотвратить остановку добычи нефти даже на один день», — говорится в сообщении.