Вашингтон, 8 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена планирует вложить значительные средства в развитие предприятий по обогащению урана на американской территории для сокращения зависимости от поставок российского ядерного топлива. Об этом со ссылкой на источники 7 июня сообщает агентство Bloomberg.

Nicolas Raymond Атомная энергетика

Bloomberg «Администрация Байдена подталкивает законодателей к тому, чтобы они поддержали план на сумму $4,3 млрд, предусматривающий закупку обогащённого урана напрямую у местных производителей, чтобы снизить зависимость США от поставок российского ядерного топлива».

По данным агентства, представители министерства энергетики в ходе встречи с законодателями настаивали на необходимости «срочно выделить средства» на данный проект из бюджета. В ином случае перебои в поставках из России обогащённого урана «могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов» в США.

Bloomberg отмечает, что в настоящее время обогащением урана для коммерческого использования в Соединённых Штатах занимается только одно предприятие, принадлежащее европейскому консорциуму URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды). В 2020 году объём закупаемого у России необходимого для работы реакторов обогащённого урана составил порядка 23% общего объёма потребности США.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России энергоносителей, который не распространяется на поставки российского урана.

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