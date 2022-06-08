Иркутск, 8 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 8 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8671 человека, за последние сутки скончался один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 580 (+83 за сутки, хотя еще накануне было +65). Госпитализированы 299 (+7 за последние сутки).

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В то же время выздоровели 290 228 пациента (+124 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 694 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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