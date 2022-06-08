Пермь, , 07:02 — REGNUM В Перми устраняют последствия ненастья. В городе 7 июня сильный ветер повалил деревья, сообщили в пресс-службе мэрии.

Последствия урагана gorodperm.ru/Евгений Горбушин

«По территории Перми прошёл грозовой фронт с сильным порывистым ветром. Это вызвало падение старовозрастных и аварийных деревьев. Так, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города уже поступило 14 сообщений о падении деревьев. Пострадавших нет», — сказали в администрации муниципалитета.

Главы районов была поставлена задача оперативно првиести город в порядок. Подрядчики приступили к уборке поваленных деревьев, кустарников и веток.

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