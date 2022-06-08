Пермь, 8 июня, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Перми устраняют последствия ненастья. В городе 7 июня сильный ветер повалил деревья, сообщили в пресс-службе мэрии.

gorodperm.ru/Евгений Горбушин Последствия урагана

«По территории Перми прошёл грозовой фронт с сильным порывистым ветром. Это вызвало падение старовозрастных и аварийных деревьев. Так, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города уже поступило 14 сообщений о падении деревьев. Пострадавших нет», — сказали в администрации муниципалитета.

Главы районов была поставлена задача оперативно првиести город в порядок. Подрядчики приступили к уборке поваленных деревьев, кустарников и веток.