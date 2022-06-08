Владивосток, 8 июня, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании с Генпрокуратурой во Владивостоке 8 июня попросил учесть важный для развития страны момент и избавить бизнес от излишних проверок, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Одной из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня, является максимально освободить бизнес от бюрократических, избыточных, контрольных, а часто и незаконных требований, обеспечить таким образом значительное увеличение скорости реализации инвестиционных проектов, позволив вовлечь в развитие экономики максимальное количество граждан России», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред также акцентировал, что нужно увеличить скорость реализации инвестпроектов — вовлечь в развитие экономики максимальное количество граждан. Кроме того, необходимо разрабатывать собственные технологии, обеспечить выпуск комплектующих, поставки которых прекратились.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев провёл совещание в Чите: говорили о ситуации, складывающейся на потребительском рынке Забайкальского края и мерах для стабилизации и сдерживания цен.