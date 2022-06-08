Киев, 8 июня, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Законопроект, который запрещает использование салютов, фейерверков и петард на Украине, внесен в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Согласно документу, исключение может быть сделано для применения сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, а также фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума.

Кроме того, в случае принятия соответствующего закона планируется не запрещать пиротехнические изделия при использовании их вооруженными силами, национальной полицией и аварийно-спасательными службами Украины.

Еще одним ограничением, которое предложено в законопроекте, является запрет на продажу и передачу фейерверков, салютов и петард, за исключением фейерверков класса F1.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте украинский президент Владимир Зеленский запретил деятельность десяти оппозиционных политических партий «на время действия военного положения» в стране.

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