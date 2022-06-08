Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Работу над сценарием продолжения кинокомикса «Джокер», вышедшего на экраны в 2019 году, закончил режиссёр Тодд Филлипс. Об этом сообщил 7 июня сам режиссёр, опубликовав у себя в аккаунте в социальной сети страницу сценария второй части кинофильма.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

Сценарий второй части кинокомикса написал Филлипсом в соавторстве со Скоттом Сильвером, с ним же режиссёр писал сценарий и к первому оскароносному «Джокеру». Кроме того, Филлипс опубликовал фотографию исполнителя главной роли в «Джокере» актёра Хоакина Феникса, который уже начал читать сценарий второй части, которая названа Folie à deux («Безумие для двоих»).

Folie à deux — это медицинский термин, который обозначает индуцированное бредовое расстройство, затрагивающее двух человек. Состояние, при котором бред или галлюцинации одного человека передаются другому.

Официального подтверждения информации о работе над второй частью «Джокера» от кинокомпании Warner Bros. пока нет. Однако, учитывая, что предыдущая часть при бюджете в $55–70 млн собрала в мировом прокате более $1 млрд, скорее всего, кинокомпания даст «зелёный свет» съёмкам сиквела.

Напомним, «Джокер» Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году, был номинирован на 11 наград «Оскар», в итоге получил четыре из них. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскар» и ряд других престижных наград за работу в этом фильме. О съёмках продолжения кинокомикса заговорили ещё в 2019 году, однако режиссёр фильма не был уверен в том, что будет снимать вторую часть.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке над производством сиквела «Джокера».

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