Ханты-Мансийск, 8 июня, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Югре отменена обязательная вакцинация работников некоторых предприятий от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в постановлении управления Роспотребнадзора ХМАО.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

Из постановления №8 от 08.10.2021 года главного государственного врача по ХМАО Майи Соловьёвой исключили пункт 7.4, обязывающий прививать от новой коронавирусной инфекции сотрудников ряда предприятий. В ином случае людей ранее отстраняли от работы.

«Исследования на напряженность иммунитета по итогам 17 недель показали наличие антител у 95,9% обследованного населения Югры», — говорится в постановлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 31 мая 2022 года отменён обязательный масочный режим. Он стал рекомендательным.