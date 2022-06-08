Абакан, 8 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано 593 преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (IT-мошенничество). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в республиканском МВД.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

По данным ведомства, общий ущерб, причинённый мошенниками гражданам, составил 102,2 млн рублей.

В столице Хакасии — городе Абакане — зарегистрировано 318 таких преступлений. Ущерб – 42,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой телефонного мошенника.

Читайте также: Ростовчанка перевела мошеннику 6,5 млн рублей, взятые в кредит