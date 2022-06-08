Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Антироссийские санкции Запада якобы не препятствуют экспорту сельхозпродукции с Украины и из России, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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«Госсекретарь подчеркнул, что санкции США не препятствуют экспорту украинской и российской сельскохозяйственной продукции, включая продукты питания и удобрения, а также не препятствуют транзакциям, необходимым для этого экспорта, таким как банковские операции или перевозки», — говорится в сообщении Госдепартамента.

При этом Блинкен призвал обеспечить безопасных проход торговых судов через украинские порты. Тем не менее он не отрицает влияния ситуации вокруг Украины на проблемы продовольственной безопасности в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не намерена присоединяться к обвинениям стран Запада в адрес России в якобы организации продовольственного кризиса. По его словам, ООН не располагает данными о якобы воровстве украинского зерна со стороны России.