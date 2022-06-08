Екатеринбург, 8 июня, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге работникам компрессорного завода задерживают выдачу зарплаты. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По данным ресурса, речь идёт о 13,4 млн рублей. Рабочие обратились в соответствующие ведомства и заявили о том, что прекращают работу до погашения долгов.

Вопросом занимается прокуратура. Коллективное заявление 316 сотрудников уже направлено в суд.