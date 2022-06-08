Литл-Рок, США, , 06:34 — REGNUM По меньшей мере пятеро человек погибли в результате столкновения школьного фургона с грузовой фурой в американском штате Арканзас, передал телеканал NBC News.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям полиции, водитель микроавтобуса не смог затормозить на перекрестке и врезался в грузовик, перевозивший растительное масло. Еще пятеро человек получили травмы.

Фургон, попавший в ДТП, принадлежал Мемориальной школе CB King, которая предоставляет услуги инвалидам и людям с задержкой развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 25 человек стали жертвами падения автобуса с паломниками в пропасть в штате Уттаракханд на севере Индии.

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