Литл-Рок, США, 8 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. По меньшей мере пятеро человек погибли в результате столкновения школьного фургона с грузовой фурой в американском штате Арканзас, передал телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По сведениям полиции, водитель микроавтобуса не смог затормозить на перекрестке и врезался в грузовик, перевозивший растительное масло. Еще пятеро человек получили травмы.

Фургон, попавший в ДТП, принадлежал Мемориальной школе CB King, которая предоставляет услуги инвалидам и людям с задержкой развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 25 человек стали жертвами падения автобуса с паломниками в пропасть в штате Уттаракханд на севере Индии.