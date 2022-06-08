Омск, , 06:32 — REGNUM В Омске ожидается непогода — сильный ветер и грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на данные Обь-Иртышского УГМС.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации синоптиков, с 9 по 10 июня в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: кратковременный дождь, местами гроза. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра 15-18 м/с.

Население просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, на Санкт-Петербург надвигается гроза.

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