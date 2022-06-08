Ханты-Мансийск, 8 июня, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Югре на работу в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года заявились 549 оздоровительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Из общего числа 474 — оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей, пять загородных, 19 палаточных, 51 труда и отдыха. В них могут отдохнуть в летние каникулы более 48 тысяч детей.

Отмечается, что все летние оздоровительные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа, начавшие работу в I смену, имеют положительные санитарно–эпидемиологические заключения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке для детей открыли 86 лагерей.