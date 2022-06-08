Херсон, Украина, 8 июня 2022, 06:16 — REGNUM В Херсонской области будут принимать заявления на получение гражданства России от всех желающих жителей Украины, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в ходе беседы с журналистами.
«Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — заявил он.
Сальдо уточнил, что на территории Херсонской области находится множество людей, приехавших из других областей Украины. При этом еще накануне им отказывали в приеме заявлений. Однако сейчас в администрации сняли эти ограничения.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что большинство жителей региона поддерживают идею вхождения области в состав Российской Федерации. Он отметил, что за получением российского гражданства уже образовалась большая очередь.