Херсон, 8 июня, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Херсонской области будут принимать заявления на получение гражданства России от всех желающих жителей Украины, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — заявил он.

Сальдо уточнил, что на территории Херсонской области находится множество людей, приехавших из других областей Украины. При этом еще накануне им отказывали в приеме заявлений. Однако сейчас в администрации сняли эти ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что большинство жителей региона поддерживают идею вхождения области в состав Российской Федерации. Он отметил, что за получением российского гражданства уже образовалась большая очередь.