Вашингтон, 8 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Санкции Запада нанесут ущерб экономике России, но он будет несравним и померкнет на фоне тех последствий, что ожидают весь остальной мир. Такое заявление сделал профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке 7 июня в интервью Asia Times.

ИА REGNUM Инфляция

Ханке отметил, что антироссийские санкционные меры оказались контрпродуктивными и не принесли ожидаемого эффекта. Они не оказали влияния на политику России. По словам профессора, издержки от санкций для России хоть и значительны, но они несравнимы с теми катастрофическими последствиями, что ожидают страны Запада.

«С точки зрения масштабов: ЕС понесет расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», — указал Ханке.

Запрет на поставки энергоресурсов из России, по мнению Ханке, скажется на всех странах ЕС, кроме Венгрии. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и «балканизированными», поставки нефти уже не будут такими свободными, и заплатить за это придётся всем.

При этом Ханке раскритиковал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что скачок инфляции в стране спровоцирован действиями России. По мнению профессора экономики, проблемы в США — дело рук исключительно администраций экс-президента Дональда Трампа и действующего лидера Байдена, которые в период пандемии печатали и тратили деньги, «как пьяные матросы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский телеведущий Стюарт Варни рассказал об инфляционной спирали в стране, «пожирающей» американскую мечту.