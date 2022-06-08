Новосибирск, 8 июня, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области в настоящее время идёт активная подготовка к проведению конкурсов для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Цитата из видео мусоросортировочный комплекс (Irina Ya) Сортировка мусора

Объекты в сфере обращения с отходами планируют разместить в Каргатском, Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах области и два приоритетных агломерационных объекта — в Новосибирском районе.

Власти уверяют, что все конкурсные процедуры по шести объектам будут проходить открыто. По всем уже получено согласование с Российским экологическим оператором. Для разработки конкурсных условий за основу взят типовой проект.