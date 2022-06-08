В отдаленные районы Хабаровского края отправили первый северный завоз
Хабаровск, 8 июня, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Хабаровском крае начался северный завоз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Северный завоз обеспечивает жителей 25 российских регионов — Трутнев
Первый танкер «Алиса» отправился в районы Охотоморского побережья с 2 тыс. тонн дизельного топлива и 3,3 тыс. тонн угля для коммунальной энергетики Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов.
Стоимость централизованных поставок топлива в северные районы составит около 2,2 млрд рублей. Завоз топлива должен быть завершен до 20 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев предложил рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по северному завозу.