Нью-Йорк, США, 8 июня, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Ситуация, которая складывается последние три месяца, затронула 1,6 млрд человек в мире. Об этом сообщается на сайте Организации Объедененных Наций со ссылкой на доклад группы при ООН, созданной для реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

8 июня должно состояться выступление генсека ООН Антониу Гутерреша и главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспан, посвященное указанной проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков заявил РИА Новости о том, что примерно 13-15 млн человек в мире могут оказаться на грани выживания из-за голода, связанного с ситуацией вокруг Украины.